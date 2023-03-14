Хуопалайнен Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1881
Рождение ребёнка
24.05.1912
Дочь: Матикайнен Анна Ивановна
Мать ребёнка: Хуопалайнен Софья Петровна
Рождение ребёнка
28.03.1915
Сын: Хуопалайнен Петр Иванович
Мать ребёнка: Хуопалайнен Софья Петровна
Рождение ребёнка
27.12.1916
Дочь: Хуопалайнен Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Хуопалайнен Софья Петровна
Рождение ребёнка
26.06.1922
Дочь: Элза Ивановна
Мать ребёнка: Хуопалайнен Софья Петровна
Рождение ребёнка
10.09.1926
Дочь: Айно Ивановна
Мать ребёнка: Хуопалайнен Софья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно