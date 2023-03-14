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Хуопалайнен Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1881

Отец: Хуопалайнен Петр Тобиасович

Мать: Хуопалайнен Анна Семеновна

Рождение ребёнка
24.05.1912

Дочь: Матикайнен Анна Ивановна

Мать ребёнка: Хуопалайнен Софья Петровна

Рождение ребёнка
28.03.1915

Сын: Хуопалайнен Петр Иванович

Мать ребёнка: Хуопалайнен Софья Петровна

Рождение ребёнка
27.12.1916

Дочь: Хуопалайнен Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Хуопалайнен Софья Петровна

Рождение ребёнка
26.06.1922

Дочь: Элза Ивановна

Мать ребёнка: Хуопалайнен Софья Петровна

Рождение ребёнка
10.09.1926

Дочь: Айно Ивановна

Мать ребёнка: Хуопалайнен Софья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хуопалайнен Софья Петровна

Смерть
Неизвестно
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