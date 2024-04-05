Kornet (Urban/Urbańska) Marianna Urbańska/
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Filipowicz (Kornet) Dorota
Отец ребёнка: Kornet Andrzej
Poręba-Kocęby
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Samsel (Kornet) Małgorzata
Отец ребёнка: Kornet Andrzej
Poręba-Kocęby
Смерть
Неизвестно