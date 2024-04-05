Kornet (Urban/Urbańska) Marianna Urbańska/ 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kornet (Urban/Urbańska) Marianna Urbańska/

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Filipowicz (Kornet) Dorota

Отец ребёнка: Kornet Andrzej

Poręba-Kocęby
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Samsel (Kornet) Małgorzata

Отец ребёнка: Kornet Andrzej

Poręba-Kocęby
Смерть
Неизвестно

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