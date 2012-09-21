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Карпенко Матвей Александрович
Карпенко Матвей Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.09.2012
Пол
Мужской
Отец
Карпенко Александр Владимирович
1977 г.р.
Мать
Карпенко Анна Владимировна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.2012
Отец:
Карпенко Александр Владимирович
Мать:
Карпенко Анна Владимировна
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