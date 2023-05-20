Колтунова Алёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колтунова Алёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Юрьевна

Отец ребёнка: Колтунов Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колтунов Артём Юрьевич

Отец ребёнка: Колтунов Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колтунов Юрий Николаевич

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