Звягинцева (Тонких) Домна Матвеевна
Место рожденияс. Гороховка, Павловский уезд, Воронежской губернии
Дата рождения06.01.1914
Дата смерти21.10.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1914
Отец: Тонких Матвей
Мать: Тонких Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1936
Дочь: Телюкова (Звягинцева) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Звягинцев Иван Кирсанович
Рождение ребёнка
21.08.1937
Дочь: Жилякова (Звягинцева) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Звягинцев Иван Кирсанович
Рождение ребёнка
10.04.1949
Дочь: (Звягинцева) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Звягинцев Иван Кирсанович
Смерть
21.10.2000