Звягинцева (Тонких) Домна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звягинцева (Тонких) Домна Матвеевна

Место рождения

с. Гороховка, Павловский уезд, Воронежской губернии

Дата рождения

06.01.1914

Дата смерти

21.10.2000

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1914

Отец: Тонких Матвей

Мать: Тонких Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Звягинцев Иван Кирсанович

Рождение ребёнка
19.01.1936

Дочь: Телюкова (Звягинцева) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Звягинцев Иван Кирсанович

Рождение ребёнка
21.08.1937

Дочь: Жилякова (Звягинцева) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Звягинцев Иван Кирсанович

Рождение ребёнка
10.04.1949

Дочь: (Звягинцева) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Звягинцев Иван Кирсанович

Смерть
21.10.2000

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