Селезнев Тихон Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев Тихон Кузьмич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

06.08.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1897

Отец: Селезнев Кузьма Аврамович

Мать: Селезнев Ксения Филипповна

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