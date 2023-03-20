Жеребцов Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жеребцов Александр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

29.04.1991

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Жеребцов Григорий Павлов

Мать: Жеребцова Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
12.02.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
29.04.1991
Салми, Питкярантский муниципальный район, Республика Карелия
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