Хрисанфов Руслан Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрисанфов Руслан Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.2009

Отец: не указан

Мать: Хрисанфова Ирина Викторовна

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