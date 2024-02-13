Каратаева (Иванова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Коротаева) Авдотья Матвеевна
Отец ребёнка: Каратаев Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Петрова (Коротаева) Меланья Матвеевна
Отец ребёнка: Каратаев Матвей Григорьевич
Смерть
Неизвестно