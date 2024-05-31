Кондрат (Кондратий) Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондрат (Кондратий) Иванов

Кондрат (Кондратий) Иванов

Место рождения

Липицы-Зыбино, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1751 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751 ст.

Отец: Иван (Иоанн) Петров

Мать: Дарья Севостьянова

Липицы-Зыбино, Чернский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Никитина

Рождение ребёнка
1784 ст.

Сын: Иван Кондратьев

Мать ребёнка: Домна Никитина

Липицы-Зыбино, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1788 ст.

Дочь: Афимья (Ефимия) Кондратьева

Мать ребёнка: Домна Никитина

Липицы-Зыбино, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1790 ст.

Дочь: Прасковья Кондратьева

Мать ребёнка: Домна Никитина

Липицы-Зыбино, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Григорий Кондратьев

Мать ребёнка: Домна Никитина

Липицы-Зыбино, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.