Кондрат (Кондратий) Иванов
Место рождения
Дата рождения1751 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751 ст.
Отец: Иван (Иоанн) Петров
Мать: Дарья Севостьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Никитина
Рождение ребёнка
1784 ст.
Сын: Иван Кондратьев
Мать ребёнка: Домна Никитина
Рождение ребёнка
1788 ст.
Дочь: Афимья (Ефимия) Кондратьева
Мать ребёнка: Домна Никитина
Рождение ребёнка
1790 ст.
Дочь: Прасковья Кондратьева
Мать ребёнка: Домна Никитина
Рождение ребёнка
1794 ст.
Сын: Григорий Кондратьев
Мать ребёнка: Домна Никитина
Смерть
Неизвестно