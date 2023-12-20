Южикова (Растомпахова) Лариса Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.03.2005
Сын: Южиков Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Южиков Александр Петрович
Рождение ребёнка
23.09.2007
Сын: Южиков Руслан Александрович
Отец ребёнка: Южиков Александр Петрович
Рождение ребёнка
26.05.2015
Сын: Южиков Игорь Александрович
Отец ребёнка: Южиков Александр Петрович