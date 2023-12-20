Южикова (Растомпахова) Лариса Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Южикова (Растомпахова) Лариса Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1979

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Южиков Александр Петрович

Рождение ребёнка
17.03.2005

Сын: Южиков Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Южиков Александр Петрович

Рождение ребёнка
23.09.2007

Сын: Южиков Руслан Александрович

Отец ребёнка: Южиков Александр Петрович

Рождение ребёнка
26.05.2015

Сын: Южиков Игорь Александрович

Отец ребёнка: Южиков Александр Петрович

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