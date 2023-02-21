Гаранин Михаил
Место рожденияс. Кондаковка, Мелекесского р-на, Ульяновской обл.
Дата рождения30.09.1918
Дата смерти07.11.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1918
Отец: Гаранин Яков
Мать: Гаранина Анастасия
с. Кондаковка, Мелекесского р-на, Ульяновской обл.
Бракосочетание
31.05.1949
Жена: Гаранина Антонина
Рождение ребёнка
25.06.1954
с. Рязаново, Николо-Черемшанского р-на, Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
07.11.1977