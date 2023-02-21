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Гаранин Михаил

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Место рождения

с. Кондаковка, Мелекесского р-на, Ульяновской обл.

Дата рождения

30.09.1918

Дата смерти

07.11.1977

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1918

Отец: Гаранин Яков

Мать: Гаранина Анастасия

с. Кондаковка, Мелекесского р-на, Ульяновской обл.
Бракосочетание
31.05.1949

Жена: Гаранина Антонина

Рождение ребёнка
25.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаранина Антонина

с. Рязаново, Николо-Черемшанского р-на, Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаранина Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаранина Антонина

Смерть
07.11.1977
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