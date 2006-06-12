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Новиков Павел Владимирович
Новиков Павел Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.06.2006
Пол
Мужской
Отец
Новиков Владимир Николаевич
1975 г.р.
Мать
Новикова Евгения Витальевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.2006
Отец:
Новиков Владимир Николаевич
Мать:
Новикова Евгения Витальевна
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