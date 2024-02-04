Боков Владимир Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения16.03.1960
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1960
Отец: Боков Геннадий
Мать: Бокова Идея
Бракосочетание
01.01.1982
Жена: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1982
Дочь: Тютина (Бокова) Анна Владимировна
Мать ребёнка: Бокова (Екамасова) Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
27.09.1985
Дочь: Лисиенко (Бокова) Елена Влалимировна
Мать ребёнка: Бокова (Екамасова) Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
15.09.1988
Сын: Боков Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Бокова (Екамасова) Ирина Ивановна