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Боков Владимир Геннадьевич

Место рождения

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край

Дата рождения

16.03.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1960

Отец: Боков Геннадий

Мать: Бокова Идея

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
Бракосочетание
01.01.1982

Жена: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1982

Дочь: Тютина (Бокова) Анна Владимировна

Мать ребёнка: Бокова (Екамасова) Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
27.09.1985

Дочь: Лисиенко (Бокова) Елена Влалимировна

Мать ребёнка: Бокова (Екамасова) Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
15.09.1988

Сын: Боков Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Бокова (Екамасова) Ирина Ивановна

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край

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