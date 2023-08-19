Аксёнова Домна Мареевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнова Домна Мареевна

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Место рождения

Крутые Хутора, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1931 и 1932

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Крутые Хутора, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Аксёнов Сергей Андриянович

Отец ребёнка: Аксёнов Андриян Тимофеевич

Крутые Хутора, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.11.1913

Дочь: Дикарева Мария Андрияновна

Отец ребёнка: Аксёнов Андриян Тимофеевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Аксёнов Михаил Андриянович

Отец ребёнка: Аксёнов Андриян Тимофеевич

Рождение ребёнка
01.03.1919

Дочь: Малкина Евдокия Андрияновна

Отец ребёнка: Аксёнов Андриян Тимофеевич

Рождение ребёнка
22.04.1923

Дочь: Белкина Александра Андрияновна

Отец ребёнка: Аксёнов Андриян Тимофеевич

Раскулачивание
1931
Смерть
Между 1931 и 1932
Не пережила первую спецпереселенческую зиму в посёлке №7. Заболела тифом и умерла. Похоронена в общей могиле.
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