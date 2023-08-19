Аксёнова Домна Мареевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1931 и 1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Аксёнов Сергей Андриянович
Отец ребёнка: Аксёнов Андриян Тимофеевич
Рождение ребёнка
27.11.1913
Дочь: Дикарева Мария Андрияновна
Отец ребёнка: Аксёнов Андриян Тимофеевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Аксёнов Михаил Андриянович
Отец ребёнка: Аксёнов Андриян Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.03.1919
Дочь: Малкина Евдокия Андрияновна
Отец ребёнка: Аксёнов Андриян Тимофеевич
Рождение ребёнка
22.04.1923
Дочь: Белкина Александра Андрияновна
Отец ребёнка: Аксёнов Андриян Тимофеевич
Раскулачивание
1931
Смерть
Между 1931 и 1932
Не пережила первую спецпереселенческую зиму в посёлке №7. Заболела тифом и умерла. Похоронена в общей могиле.