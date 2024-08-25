Даминов Зейнатдин МухаммадАмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смерти09.12.1912 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Даминов Гатаулла Зайнатдин МахаммадАмин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Баян Зайнатдин МухаммадАмин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Абдулгазизова (Даминова) Бибигайша
Мать ребёнка: не указана
Смерть
09.12.1912 ст.
Троицк, Троицкий, Челябинская область