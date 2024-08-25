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Даминов Зейнатдин МухаммадАмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

09.12.1912 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Даминов Гатаулла Зайнатдин МахаммадАмин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Баян Зайнатдин МухаммадАмин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Абдулгазизова (Даминова) Бибигайша

Мать ребёнка: не указана

Смерть
09.12.1912 ст.
Троицк, Троицкий, Челябинская область

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