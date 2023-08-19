Мелентьева (Лысич) Екатерина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелентьева (Лысич) Екатерина Константиновна

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Место рождения

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область

Дата рождения

19.12.1928

Дата смерти

03.10.1993

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1928

Отец: Лысич Константин

Мать: не указана

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
19.12.1954

Дочь: Кун Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Мелентьев Александр Аполлонович

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
31.07.1957

Муж: Мелентьев Александр Аполлонович

Омск, город Омск, Омская область
Кировский ЗАГС г. Омска Запись №386
Рождение ребёнка
07.04.1965

Дочь: Анищенко Елена Александровна

Отец ребёнка: Мелентьев Александр Аполлонович

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
03.10.1993
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