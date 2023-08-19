Мелентьева (Лысич) Екатерина Константиновна
Место рождения
Дата рождения19.12.1928
Дата смерти03.10.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1928
Отец: Лысич Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1954
Дочь: Кун Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Мелентьев Александр Аполлонович
Бракосочетание
31.07.1957
Кировский ЗАГС г. Омска Запись №386
Рождение ребёнка
07.04.1965
Дочь: Анищенко Елена Александровна
Отец ребёнка: Мелентьев Александр Аполлонович
Смерть
03.10.1993