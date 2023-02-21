Трусов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трусов Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Наумкина Валентина Павловна

Мать ребёнка: Трусова Капитолина Николаевна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Трусов Владимир Павлович

Мать ребёнка: Трусова Капитолина Николаевна

Рождение ребёнка
22.04.1951

Дочь: Загайнова Зинаида Павловна

Мать ребёнка: Трусова Капитолина Николаевна

Вожега, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трусова Капитолина Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Вожега, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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