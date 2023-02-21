Трусов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Наумкина Валентина Павловна
Мать ребёнка: Трусова Капитолина Николаевна
Рождение ребёнка
1948
Мать ребёнка: Трусова Капитолина Николаевна
Рождение ребёнка
22.04.1951
Дочь: Загайнова Зинаида Павловна
Мать ребёнка: Трусова Капитолина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно