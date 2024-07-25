Стефанида Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1846
Сын: Степан
Отец ребёнка: Витько Василий Игнатович
Рождение ребёнка
01.01.1857
Отец ребёнка: Витько Василий Игнатович
Рождение ребёнка
15.03.1862
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Витько Василий Игнатович
Смерть
Неизвестно