Стефанида Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанида Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1846

Сын: Степан

Отец ребёнка: Витько Василий Игнатович

Рождение ребёнка
01.01.1857

Сын: Витько Федор Васильевич

Отец ребёнка: Витько Василий Игнатович

Рождение ребёнка
15.03.1862

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Витько Василий Игнатович

Смерть
Неизвестно

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