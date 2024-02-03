Зайцев а
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.03.1983
Дочь: Грудинина Ольга
Мать ребёнка: Зайцева Валентина Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Игорь
Мать ребёнка: Зайцева Валентина Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Наталья
Мать ребёнка: Зайцева Валентина Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно