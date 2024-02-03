Зайцев а — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев а

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1983

Дочь: Грудинина Ольга

Мать ребёнка: Зайцева Валентина Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Игорь

Мать ребёнка: Зайцева Валентина Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Наталья

Мать ребёнка: Зайцева Валентина Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Валентина Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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