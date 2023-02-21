Пахучий Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахучий Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1881

Дата смерти

04.02.1970

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1881

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Кузнецова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Пахучий Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Пахучий Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Пахучий Андрей Матвеевич

Краснодарский край, Ильинский р-н
Рождение ребёнка
1911

Сын: Пахучий Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Пахучий Андрей Матвеевич

Краснодарский край, х. Туркин
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахучий Андрей Матвеевич

Смерть
04.02.1970
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