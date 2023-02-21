Пахучий Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1881
Дата смерти04.02.1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1881
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Кузнецова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Пахучий Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Пахучий Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Пахучий Андрей Матвеевич
Краснодарский край, Ильинский р-н
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Пахучий Андрей Матвеевич
Краснодарский край, х. Туркин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.02.1970