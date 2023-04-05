Княжева Матрена Зосимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Княжев Алексей Денисович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Марья Алексеевна
Отец ребёнка: Княжев Алексей Денисович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Княжев Алексей Денисович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Арина Алексеевна
Отец ребёнка: Княжев Алексей Денисович
Рождение ребёнка
1860 ст.
Сын: Княжев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Княжев Алексей Денисович
Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно