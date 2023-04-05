Княжева Матрена Зосимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Княжева Матрена Зосимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Княжев Алексей Денисович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Марья Алексеевна

Отец ребёнка: Княжев Алексей Денисович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Княжев Алексей Денисович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Арина Алексеевна

Отец ребёнка: Княжев Алексей Денисович

Рождение ребёнка
1860 ст.

Сын: Княжев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Княжев Алексей Денисович

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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