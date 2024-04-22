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Мошенцев Кузьма Ефимов

Место рождения

Бабановка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

02.10.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1852

Отец: Мошенцев Ефим Алексеев

Мать: Мошенцева София Фомина

Бабановка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
6) Стр 501 об-502 октябрь 2 5 Касма (Кузьма) д. Бабановки гос. кр. Евфимий Алексеев Синельников и София Фомина. Воспр: той же деревни гос. Кр. Василий Лукианов Синельников и гос. жена Евфимия Денисова... Показать все
Смерть
Неизвестно
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