Мошенцев Кузьма Ефимов
Место рождения
Дата рождения02.10.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
02.10.1852
Отец: Мошенцев Ефим Алексеев
Мать: Мошенцева София Фомина
6) Стр 501 об-502 октябрь 2 5 Касма (Кузьма) д. Бабановки гос. кр. Евфимий Алексеев Синельников и София Фомина. Воспр: той же деревни гос. Кр. Василий Лукианов Синельников и гос. жена Евфимия Денисова... Показать все
Смерть
Неизвестно