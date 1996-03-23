Дильф (Журавлева) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дильф (Журавлева) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1925

Дата смерти

23.03.1996

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.?.1949

Сын: Дильф Николай Михайлович

Отец ребёнка: Дильф Михаил Иосифович

Рождение ребёнка
10.06.1955

Сын: Дильф Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Дильф Михаил Иосифович

Рождение ребёнка
20.02.1957

Дочь: Лесь Зина Михайловна

Отец ребёнка: Дильф Михаил Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дильф Михаил Иосифович

Смерть
23.03.1996
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