Дильф (Журавлева) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1925
Дата смерти23.03.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.?.1949
Отец ребёнка: Дильф Михаил Иосифович
Рождение ребёнка
10.06.1955
Отец ребёнка: Дильф Михаил Иосифович
Рождение ребёнка
20.02.1957
Дочь: Лесь Зина Михайловна
Отец ребёнка: Дильф Михаил Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.1996