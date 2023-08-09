Жерневская Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жерневская Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1924

Дочь: Дырда Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Жерневский Федор

Рождение ребёнка
02.08.1926

Сын: Жерневсий Владимир Федорович

Отец ребёнка: Жерневский Федор

Рождение ребёнка
10.08.1927

Дочь: Макарова Раиса Федоровна

Отец ребёнка: Жерневский Федор

Смерть
Неизвестно
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