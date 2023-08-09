Жерневская Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1924
Дочь: Дырда Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Жерневский Федор
Рождение ребёнка
02.08.1926
Сын: Жерневсий Владимир Федорович
Отец ребёнка: Жерневский Федор
Рождение ребёнка
10.08.1927
Дочь: Макарова Раиса Федоровна
Отец ребёнка: Жерневский Федор
Смерть
Неизвестно