Рябцев Михаил Пантелемонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябцев Михаил Пантелемонович

Рябцев Михаил Пантелемонович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1949

Дата смерти

21.05.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1975

Дочь: Бадрышева Наталья Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
21.05.2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close