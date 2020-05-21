Рябцев Михаил Пантелемонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1949
Дата смерти21.05.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1975
Дочь: Бадрышева Наталья Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
21.05.2020