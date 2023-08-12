Борзенкова (Димитрова) Василиса Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1893
Отец: Димитров Константин
Мать: не указана
Бракосочетание
01.05.1913 ст.
Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.09.1921
Дочь: Игнашкина Антонина Аносовна
Отец ребёнка: Борзенков Ануфрий Мануилович
Смерть
Неизвестно