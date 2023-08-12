Борзенкова (Димитрова) Василиса Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзенкова (Димитрова) Василиса Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1893

Отец: Димитров Константин

Мать: не указана

Бракосочетание
01.05.1913 ст.

Муж: Борзенков Ануфрий Мануилович

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.09.1921

Дочь: Игнашкина Антонина Аносовна

Отец ребёнка: Борзенков Ануфрий Мануилович

Смерть
Неизвестно
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