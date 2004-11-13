Первушина (Барыкина) Татьяна Константиновна
Место рождения
Дата рождения07.04.1962
Дата смерти13.11.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1983
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.11.2004