Первушина (Барыкина) Татьяна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первушина (Барыкина) Татьяна Константиновна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

07.04.1962

Дата смерти

13.11.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1983

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.11.2004
Москва, город федерального значения Москва
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