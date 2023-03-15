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(Бузунова) Пелагия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1819 г.р.

Мать

1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Бузунов Константин

Мать: Бузунова Домна

Смерть
Неизвестно
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