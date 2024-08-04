Июда Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Июда Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1774 г.р.

Дети

Около 1814 г.р.

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса

Место жительства
Неизвестно
Котяковка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Юдин Архип Юдович

Мать ребёнка: Василиса

Смерть
1835

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