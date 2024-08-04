Июда Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смерти1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса
Место жительства
Неизвестно
Котяковка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Юдин Архип Юдович
Мать ребёнка: Василиса
Смерть
1835