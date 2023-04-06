Просецких Феодора (Митродора) Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просецких Феодора (Митродора) Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1889

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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