Просецких Феодора (Митродора) Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1889
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно