Кобылянская (Шведовская) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.07.1881 ст.
Рождение ребёнка
03.12.1882 ст.
Сын: Кобылянский Данил Максимович
Отец ребёнка: Кобылянский Максим Карлович
Рождение ребёнка
16.02.1891 ст.
Сын: Кобылянский Фёдор Максимович
Отец ребёнка: Кобылянский Максим Карлович
Смерть
Неизвестно