Кобылянская (Шведовская) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобылянская (Шведовская) Мария Григорьевна

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
18.07.1881 ст.

Муж: Кобылянский Максим Карлович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
03.12.1882 ст.

Сын: Кобылянский Данил Максимович

Отец ребёнка: Кобылянский Максим Карлович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
16.02.1891 ст.

Сын: Кобылянский Фёдор Максимович

Отец ребёнка: Кобылянский Максим Карлович

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно
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