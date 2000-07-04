Токарев Фёдор Нефедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарев Фёдор Нефедович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1932

Дата смерти

04.07.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1932

Отец: Токарев Нефед Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1971

Сын: Токарев Иван

Мать ребёнка: Токарева Анна Пименовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малькова Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Токарева Анна Пименовна

Смерть
04.07.2000
Похороны
Неизвестно
Клопиха, Семеновский, Нижегородская область
Кладбище деревни Клопиха
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