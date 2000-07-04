Токарев Фёдор Нефедович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1932
Дата смерти04.07.2000
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1932
Отец: Токарев Нефед Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1971
Сын: Токарев Иван
Мать ребёнка: Токарева Анна Пименовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малькова Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Токарева Анна Пименовна
Смерть
04.07.2000
Похороны
Неизвестно
Клопиха, Семеновский, Нижегородская область
Кладбище деревни Клопиха