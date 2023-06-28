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Шевчик Сергей Адамович
Шевчик Сергей Адамович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Шевчик Адам Алексеевич
Мать
Шевчик Паносенко Тамара Борисовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Шевчик Адам Алексеевич
Мать:
Шевчик Паносенко Тамара Борисовна
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