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Леонова Анастасия Максимовна
Леонова Анастасия Максимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.01.1995
Пол
Женский
Отец
Леонов Максим Николаевич
1976 г.р.
Мать
Леонова (Крисанова) Светлана Васильевна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1995
Отец:
Леонов Максим Николаевич
Мать:
Леонова Светлана Васильевна
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