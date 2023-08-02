Кошкер Савелий
Место рожденияОсманская империя Крымское ханство
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Османская империя Крымское ханство
ГАЗО , Ф - 12-2-38, рев.сказки 1811г зап.№ 90
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: не указана
Османская империя Крымское ханство
ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-90
Смерть
Неизвестно