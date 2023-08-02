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Кошкер Савелий

Место рождения

Османская империя Крымское ханство

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Османская империя Крымское ханство
ГАЗО , Ф - 12-2-38, рев.сказки 1811г зап.№ 90
Рождение ребёнка
1777

Сын: Кошкер Илья Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Османская империя Крымское ханство
ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-90
Смерть
Неизвестно
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