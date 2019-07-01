Химинюк (Торохова) Валентина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1944
Дата смерти01.07.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1944
Отец: Торохов Павел
Мать: Торохова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
14.12.1972
Сын: Химинюк Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Химинюк Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Химинюк Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Химинюк Анатолий Иванович
Смерть
01.07.2019