Химинюк (Торохова) Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Химинюк (Торохова) Валентина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1944

Дата смерти

01.07.2019

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1944

Отец: Торохов Павел

Мать: Торохова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
14.12.1972

Сын: Химинюк Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Химинюк Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Химинюк Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Химинюк Анатолий Иванович

Смерть
01.07.2019
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