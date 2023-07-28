Хеймец Лазарь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хеймец Лазарь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хеймец Хаим

Мать: Хеймец Мотл

Рождение ребёнка
15.09.1888

Дочь: Генкина Мария (Мина)

Мать ребёнка: Хеймец ?

Чернигов
Рождение ребёнка
20.02.1891

Дочь: Журбинa Хана Геня

Мать ребёнка: Хеймец ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хеймец ?

Смерть
1938
Похороны
Неизвестно
Щорс, Еврейское кладбище
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