Хеймец Лазарь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хеймец Хаим
Мать: Хеймец Мотл
Рождение ребёнка
15.09.1888
Дочь: Генкина Мария (Мина)
Мать ребёнка: Хеймец ?
Чернигов
Рождение ребёнка
20.02.1891
Дочь: Журбинa Хана Геня
Мать ребёнка: Хеймец ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хеймец ?
Смерть
1938
Похороны
Неизвестно
Щорс, Еврейское кладбище