Аскаров Халилулла Галиаскарович
Место рожденияс.Бурундуки Кайбицкого р-на РТ
Дата рождения30.01.1911
Дата смерти01.01.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.06.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аскарова Миннигаян Камалеевна
с.Бурундуки Кайбицкого р-на РТ
Военная награда
Неизвестно
Аскаров Халил Аскарович. Орден Отечественной войны I степени __.__.1916 Татарская АССР, Апастовский р-н, д. Бурундуки. Юбилейная картотека
Смерть
01.01.1991