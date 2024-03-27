Аскаров Халилулла Галиаскарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аскаров Халилулла Галиаскарович

Место рождения

с.Бурундуки Кайбицкого р-на РТ

Дата рождения

30.01.1911

Дата смерти

01.01.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Бурундуки Кайбицкого р-на РТ
Рождение ребёнка
10.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аскарова Миннигаян Камалеевна

с.Бурундуки Кайбицкого р-на РТ
Военная награда
Неизвестно
Аскаров Халил Аскарович. Орден Отечественной войны I степени __.__.1916 Татарская АССР, Апастовский р-н, д. Бурундуки. Юбилейная картотека
Смерть
01.01.1991
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