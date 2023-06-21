Пугина Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ефимья Ивановна
Отец ребёнка: Пугин Иван Федотович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Пугин Федор Иванович
Отец ребёнка: Пугин Иван Федотович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Пугин Иван Федотович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Пугин Иван Федотович
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Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пугин Иван Федотович
Смерть
Неизвестно