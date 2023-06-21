Пугина Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугина Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ефимья Ивановна

Отец ребёнка: Пугин Иван Федотович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Пугин Федор Иванович

Отец ребёнка: Пугин Иван Федотович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Пугин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Пугин Иван Федотович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Пугин Степан Иванович

Отец ребёнка: Пугин Иван Федотович

. .19.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугин Иван Федотович

Смерть
Неизвестно
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