Сараев Евфимий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1915
Мать ребёнка: Сараева Евдокия Михайловна
Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Александровка (КосмоДамиановская церковь); НовоБогдановка (Михаило-Архангельская церковь); Ново-Михайловка на Току (Михаило-А... Показать все
Место жительства
Около 1915
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно