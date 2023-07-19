Сараев Евфимий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сараев Евфимий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1915

Сын: Сараева Иван Евфимьевич

Мать ребёнка: Сараева Евдокия Михайловна

Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Александровка (КосмоДамиановская церковь); НовоБогдановка (Михаило-Архангельская церковь); Ново-Михайловка на Току (Михаило-А... Показать все
Место жительства
Около 1915
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сараева Евдокия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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