Барышева (Михейкина) Анна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925
Отец: Михейкин Илья Данилович
Мать: Михейкина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барышев Дмитрий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно