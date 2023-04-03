Барышева (Михейкина) Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышева (Михейкина) Анна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

Около 1881 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925

Отец: Михейкин Илья Данилович

Мать: Михейкина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барышев Дмитрий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барышев Дмитрий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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