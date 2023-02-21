Троев Валерий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троев Валерий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1979

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1979

Отец: Юмшанов Василий

Мать: Троева Людмила Иннокентьевна

Рождение ребёнка
25.06.2005

Дочь: Троева Айыына Валерьевна

Мать ребёнка: Жиркова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
01.07.2012

Дочь: Троева Сахалина Валерьевна

Мать ребёнка: Жиркова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
25.03.2019

Дочь: Троева Мичийээнэ Валерьевна

Мать ребёнка: Жиркова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Троева Кэскилээнэ

Мать ребёнка: Жиркова Людмила Ивановна

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