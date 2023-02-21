Троев Валерий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1979
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1979
Отец: Юмшанов Василий
Рождение ребёнка
25.06.2005
Дочь: Троева Айыына Валерьевна
Мать ребёнка: Жиркова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
01.07.2012
Дочь: Троева Сахалина Валерьевна
Мать ребёнка: Жиркова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
25.03.2019
Дочь: Троева Мичийээнэ Валерьевна
Мать ребёнка: Жиркова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Троева Кэскилээнэ
Мать ребёнка: Жиркова Людмила Ивановна