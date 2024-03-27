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Хомей Павло Данилович

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Место рождения

Грабов, Івано-Франківська область

Дата рождения

28.08.1935

Дата смерти

22.05.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1935

Отец: Хомей Данила

Мать: Анастасия Васильевна

Грабов, Івано-Франківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаевская Галина Моисеевна

Рождение ребёнка
30.08.1958

Сын: Хомей Генадий Павлович

Мать ребёнка: Гаевская Галина Моисеевна

Рождение ребёнка
14.05.1962

Дочь: Митякина Людмила Павловна

Мать ребёнка: Гаевская Галина Моисеевна

Рождение ребёнка
05.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаевская Галина Моисеевна

Смерть
22.05.1980

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