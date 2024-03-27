Хомей Павло Данилович
Место рождения
Дата рождения28.08.1935
Дата смерти22.05.1980
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1935
Отец: Хомей Данила
Мать: Анастасия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.08.1958
Мать ребёнка: Гаевская Галина Моисеевна
Рождение ребёнка
14.05.1962
Дочь: Митякина Людмила Павловна
Мать ребёнка: Гаевская Галина Моисеевна
Рождение ребёнка
05.06.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гаевская Галина Моисеевна
Смерть
22.05.1980