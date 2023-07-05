Софья Финогеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софья Финогеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Лукерья Егоровна

Отец ребёнка: Егор Васильевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Дмитрий Егорович

Отец ребёнка: Егор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
После 1850
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