Софья Финогеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Лукерья Егоровна
Отец ребёнка: Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Дмитрий Егорович
Отец ребёнка: Егор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
После 1850