Першин Кузьма Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Першин Кузьма Григорьевич

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Место рождения

Оленичева, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

1855

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Оленичева, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жигульская Марфа Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Першин Константин Кузьмич

Мать ребёнка: Жигульская Марфа Георгиевна

Смерть
1912
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