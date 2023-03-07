Першин Кузьма Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жигульская Марфа Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Першин Константин Кузьмич
Мать ребёнка: Жигульская Марфа Георгиевна
Смерть
1912