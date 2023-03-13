Федулов Игорь
Место рожденияРоссия
Дата рождения1963
Дата смерти2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Отец: Федулов Михаил
Россия
Бракосочетание
11.01.1986
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.08.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2002
Похороны
Неизвестно