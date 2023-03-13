Федулов Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федулов Игорь

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1963

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1941 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: Федулов Михаил

Мать: Федулова Нина Константиновна

Россия
Бракосочетание
11.01.1986

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.08.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Смерть
2002
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Похороны
Неизвестно
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
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