Васильева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миргород Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Знатнов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хайдина Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Знатнов Василий

Рождение ребёнка
?.11.?

Дочь: Штарева Галина Васильевна

Отец ребёнка: Знатнов Василий

Смерть
Неизвестно

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