Васильева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миргород Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Знатнов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хайдина Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Знатнов Василий
Рождение ребёнка
?.11.?
Дочь: Штарева Галина Васильевна
Отец ребёнка: Знатнов Василий
Смерть
Неизвестно