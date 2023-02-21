Малкин Генрих Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Никольская (малкина) Елизавета
Лондон
Рождение ребёнка
28.11.1908
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Никольская (малкина) Елизавета
Париж
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1937
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Причина смерти: Расстрел