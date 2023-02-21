Малкин Генрих Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малкин Генрих Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Никольская (малкина) Елизавета

Лондон
Рождение ребёнка
28.11.1908

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Никольская (малкина) Елизавета

Париж
Развод
Неизвестно

Жена: Никольская (малкина) Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никольская (малкина) Елизавета

Смерть
1937
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Причина смерти: Расстрел
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