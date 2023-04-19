Акоев Михаил (Мирик) Измайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.04.2023
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хутиева-Акоева Марина Маратовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хутиева-Акоева Марина Маратовна
Смерть
19.04.2023
Дигора, Дигорский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Трагически погиб при взрыве бытового газа в доме где проживал.