Акоев Михаил (Мирик) Измайлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Акоев Михаил (Мирик) Измайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.04.2023

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хутиева-Акоева Марина Маратовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хутиева-Акоева Марина Маратовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хутиева-Акоева Марина Маратовна

Смерть
19.04.2023
Дигора, Дигорский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Трагически погиб при взрыве бытового газа в доме где проживал.

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